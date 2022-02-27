شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعيد محمود جاد لتشكيل إنبى بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتشكيل الأساسي في المباريات القادمة خصوصا بعد الاتصال الذى تلقاه من الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

وتواصل كيروش مع طولان للاستفسار عن عدم مشاركة محمود جاد فى مباريات فريقه فى الفترة الأخيرة، خاصة أن جاد من عناصر منتخب مصر فى مركز حراسة المرمى، وأكد طولان أن الحارس سيشارك فى مباريات الفريق المقبلة.

وابتعد جاد عن التشكيلة الأساسية لإنبى في ظل اعتماد حلمى طولان بصفة أساسية على خدمات عبد العزيز البلعوطى فى مركز حراسة المرمى، حيث دفع به في ثلاث مباريات أمام المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري.

وبات جاد مهددا بفقد مكانه في قائمة المنتخب الوطنى التي تستعد لمباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها مارس المقبل في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية لا سيما أن كيروش المدير الفني للمنتخب يضع جميع اللاعبين تجت المنظار قبل اختيار قائمة الفراعنة.

وشارك محمود جاد أساسيا مع إنبى في المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت أمام بلدية المحلة وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين وديا وذلك لتجهيز الحارس لمواجهة المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها 3 مارس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وحضر حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى المباراة الودية بالعكاز بعد إصابة "الركبة" التي تعرض لها في مباراة فاركو بالدورى العام وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق البترولى الماضية ليديرها بدلا منه من الملعب ممدوح المحمدى المدرب العام.

واطمأن حلمى طولان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه وقام بتحفيز بعض البدلاء والدفع بهم في المباراة للوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة خصوصا أن طولان يرغب في تجهيز جميع العناصر داخل صفوف الفريق البترولى.