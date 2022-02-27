شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تهديد أبو الدهب بالشطب حال الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

محمود أبو الدهب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، قال إنه واجه اتهامات بالشطب من سجلات اتحاد الكرة حال انتقاله للأهلى حينما كان لاعباً فى المريخ السوداني، وكشف أبوالدهب عن كواليس انتقاله من المريخ البورسعيدى للأهلي قائلا، "تلقيت تهديدات بالشطب، وأبلغنى مسؤولو اتحاد الكرة أننى قمت بتزوير الاستغناء الخاص بى، رغم امتلاكى العقد الذى انتقلت بموجبه للأهلي، وأخطرتهم بأننى سأعتزل الكرة إذا لم أنتقل للأهلي".

وأضاف أبو الدهب، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "حدثت مشكلة كبيرة بسبب رحيل رئيس نادى المريخ ووزير الشباب والرياضة وقتها، كان الدكتور عبد المنعم عمارة ومعروف بانتمائه للإسماعيلى وقال لى إننى سأنتقل للإسماعيلى وإلا سيتم شطبى من سجلات اتحاد الكرة، لكنى تمسكت باللعب للأهلي".

وتابع، "ذهبت إلى اتحاد الكرة وقال لى فوزى غانم أننى مزور، كنت أبلغ من العمر 22 عاما وكنت أشعر بالقلق خوفاً من ضياع حلمى ثم تواصلت مع عدلى القيعى مدير التعاقدات الأسبق وحسن حمدى رئيس الأهلى وقتها وانتهت الأزمة وانتقلت للقلعة الحمراء.