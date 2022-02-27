شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية للجودو بمشاركة 1400 لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للجودو لمواليد 2010 و2011، والتي أقيمت على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة، وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين وصل إلى 1400 لاعب ولاعبة، فى مشهد نال استحسان جميع المشاركين سواء لاعبين أو مدربين وحكام وأيضا أولياء الأمور.

ومن جانبه أكد مرزوق محمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير جدا من اللاعبين لأول مرة في تاريخ بطولات الجمهورية، كما شهدت تقديم مستويات مميزة من اللاعبين واللاعبات، وأنه هناك مطالبات بإقامة المزيد من البطولات لهذه المراحل العمرية.

وأضاف، "هدفنا توسيع قاعدة المشاركة للعبة الجودو، ومثل هذه المناسبات تساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف المنشود، من خلال جذب المزيد من اللاعبين في المراحل العمرية الصغيرة".

وكان الاتحاد قد أقام مؤخرا منافسات بطولة الجمهورية للدرجة الأولى في الصالة المغطاة بنادي طلائع الجيش، وشهدت مستويات مميزة من اللاعبين المشاركين.

وعلى جانب آخر، يستعد منتخب الجودو بقيادة المدير الفني الروسي إلكسندر ميخائلين، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها شهر مايو المقبل في الجزائر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة مرزوق محمد، تنظيم معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة القارية ، حيث انطلق معسكر المنتخب الوطني في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة.