هل يحقق صلاح خامس ميدالية مع ليفربول في النهائي العاشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقب جديد سيسعى الدولي المصري محمد صلاح لاقتناصه مع فريقه ليفربول حين يلتقي الريدز أمام تشيلسي في المباراة النهائية لبطولة كأس كاراباو التي تنطلق على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان ليفربول وصل إلى المباراة النهائية بعد التفوق على آرسنال في إياب نصف النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما بلغ تشيلسي النهائي بإقصاء توتنهام، بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة (2-0) وإيابا بنتيجة (1-0).

وسيخوض محمد صلاح النهائي العاشر في مسيرته الرياضية، حيث يبحث عن التتويج بخامس ألقابه مع ليفربول، بعد الفوز بكل من الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

ونستعرض في السطور التالية المباريات النهائية التي لعبها صلاح:

نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 - خسارة

حمل النهائي الأخيرة ذكرى حزينة لمحمد صلاح، حيث خسر مع منتخب مصر لقب كأس أمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

نهائي كأس العالم للأندية 2019 - فوز

تُوج صلاح مع ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية في قطر بعد فوزه في النهائي على فلامنغو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء، وكانت هذه المرة هي الأولى التي يحرز فيها الريدز اللقب.

كأس الدرع الخيرية 2020 - خسارة

خسر محمد صلاح لقب كأس الدرع الخيرية أمام مواطنه محمد النني بعدما هزم آرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول، بطل الدوري وقتها، بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1).

كأس السوبر الأوروبي 2019/20 - فوز

فاز صلاح مع ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد تغلب ليفربول على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل فريق في مدينة أسطنبول التركية.

كأس الدرع الخيرية 2019 - خسارة

استهل صلاح ذلك الموسم مع ليفربول بخسارة لقب الدرع الخيرية بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" بعد نهايتها بالتعادل (1-1).

31 مايو نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/19 - فوز

فاز صلاح مع ليفربول بلقب الريدز السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي إنجليزي خالص للبطولة، وحمل الهدف الأول توقيع الفرعون المصري من علامة الجزاء.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/18 - خسارة

أما النهائي الأول لصلاح في دوري أبطال أوروبا فكان حزينا له بعدما اضطر لمغادرته مصابا إثر تدخل شهير من سيرجيو راموس، وخسر ليفربول اللقب أمام ريال مدريد بعد الهزيمة بنتيجة (3-1).

نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 - خسارة

صلاح سبق له خسارة لقب كأس أمم أفريقيا في الرمق الأخير أيضا قبل خمس سنوات، بعد الهزيمة أمام الكاميرون بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية بعد مشوار استثنائي في البطولة التي أقيمت بالجابون.

نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2015 - فوز

لم يخض صلاح تلك المباراة النهائية عندما كان لاعبا مع تشيلسي الذي حصد اللقب بالفوز على توتنهام (2-0)، وساهم النجم المصري في تتويج البلوز بعد مشاركته في مباراتين وتمكنه من صناعة هدف.