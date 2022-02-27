"الحصار الكروي يتواصل".. التشيك ترفض مواجهة روسيا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لحقت التشيك بكل من بولندا والسويد في رفض مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بغض النظر عن مكان إقامة المواجهة.

وكشف بيان صدر اليوم الأحد أن اللجنة التنفيذية للاتحاد التشيكي لكرة القدم واللاعبين اتفقوا على أنه "ليس من الممكن اللعب أمام المنتخب الوطني الروسي في الوضع الحالي."

وكانت بولندا أول من أعلن رفضه لمواجهة المنتخب الروسي في المباراة التي كانت مقررة في 24 مارس ضمن الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي، حتى في حالة نقل المباراة من العاصمة الروسية موسكو.

ومن المفترض أن يتأهل الفائز من مواجهة السويد والتشيك في المسار الآخر بالدور قبل النهائي، للنهائي المقرر في روسيا في 29 مارس.

وكانت بولندا والتشيك والسويد قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في البداية بنقل المباريات من روسيا، وهو ما رفض الفيفاالتنفيذ الفوري له.