التشكيل المتوقع لمعركة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف ملعب ويمبلي في السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بدأ تشيلسي مشواره في البطولة في الدور الثالث بالفوز على أستون فيلا بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل الإيجابي (1-1) في المباراة، أما ليفربول فأطاح بنورويتش سيتي بثلاثية دون رد في الدور ذاته.

وفي دور الـ16، حقق تشيلسي الفوز مجددا على ساوثهامبتون بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي الدور ذاته أطاح ليفربول بنظيره بريستون نورث ايند بهدفين دون رد.

وفي ربع النهائي فاز تشيلسي على برينتفورد بهدفين نظيفين، بينما ألحق ليفربول الهزيمة بليستر سيتي بنتيجة (5-4) بعد نهاية المباراة بنتيجة 3-3.

في الدور نصف النهائي، فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 3-0 في لقائي الذهاب والإياب، أما ليفربول ففاز على أرسنال 2-0.

ومن المتوقع أن يعتمد توماس توخيل في مباراة اليوم على العناصر الأساسية لتشيلسي، بينما سيعتمد يورجن كلوب على بعض عناصر دكة البدلاء.

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، سيزار أزبليكويتا.

خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش، بوليسيتش، كاي هافرتز.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: كيلر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو الكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.