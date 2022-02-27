الكرات الطولية وغياب مهاجم الصندوق.. أسباب فشل الأهلي في هز شباك صنداونز (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام صنداونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجول الثالثة.

واستطاع الأهلي السيطرة على الكرة طول مجريات اللقاء، وأهدر العديد من الفرص، حتى نجح ثابيلو مورينا لاعب صنداونز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

ورغم سيطرة الأهلي الكبيرة على المباراة إلا أنه لم ينجح في هز شباك صنداونز، رغم كثرة محالات الأحمر والتي وصلت إلى 22 محاولة منهم 6 محاولات فقط ناجحين.

دقة التسديد

اعتمد الأهلي على سلاح التسديد بشكل كبير في المباراة، حتى وصل عدد التسديدات إلى 23، ولكن غابت الدقة بشكل كبير حيث، وصل عدد التسديدات ما بين القائمين والعارضة لـ6 فقط.

الكرات الطولية

الحل الثاني بالنسبة للأهلي لفك دفاعات صنداونز كان الاعتماد على الكرات الطويلة خلف المدافعين وهو ما فشل في تحقيقه الأحمر، حتى وصل عدد الكرات الطويلة إلى 63، بنسبة نجاح فقط 44%،

مهاجم الصندوق

استطاع الأهلي من الوصول إلى مناطق صنداونز في أكثر من كرة، وكان العرضيات حل آخر، ولكن غاب عن الأحمر رأس الحربة الهداف الذي بإمكانه ترجمة العرضيات إلى أهداف.

ووصل عدد عرضيات الأهلي في المباراة إلى 26 عرضية وهو رقم كبير، ولكن 7 فقط كانت صحيحة بنسبة 27%، في وجود محمد شريف أو بعد نزول بيرسي تاو.

احصائيات الأهلي في المباراة:

ركنيات: 6

محاولات: 22 منهم 6 ناجحة بنسبة 27%

الأهداف المتوقعة: 1.97 هدفًا

خلق الفرص: 14

الاستحواذ: 65%

التمريرات: 631 منهم 539 ناجحة بنسبة 85%

العرضيات: 26 منهم 7 صحيحة بنسبة 27%

المراوغات: 17 منهم 13 صحيحة بنسبة 76%

الفوز بالكرة: 116 مرة

خسارة الكرة: 44 مرة