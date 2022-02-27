صحف جنوب أفريقيا تبرز الهزيمة "التاريخية" للأهلي أمام صنداونز بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت صحف جنوب أفريقيا الضوء على هزيمة الأهلي أمام صندوانز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحل صنداونز ضيفا ثقيلا على الأهلي مساء أمس السبت في ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، وخسر الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويتواجد الأهلي وصنداونز في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من المريخ والهلال السودانيين.

ويتصدر الفريق الجنوب أفريقي جدول المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المريخ (4 نقاط) ثم الأهلي (نقطة) والهلال (نقطة).

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف الجنوب أفريقية:

Kick off

"صنداونز يغرق أهلي بيتسو"

وقالت الصحيفة: "سجل ماميلودي صنداونز فوزًا تاريخيًا على مضيفه الأهلي 1-0 في مباراة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت".

وأضافت: "دخل الأهلي في المباراة سريعا خلال النصف ساعة الأولى، وحاول محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر الوصول إلى المرمى والتسديد لكن تصدى حارس صنداونز".

وتابعت: "كان الفريق الجنوب أفريقي على حافة الهاوية قبل نهاية الشوط الأول خاصة بعد التسديدة القوية لأليو ديانج".

وواصلت: "استعاد صنداونز توازنه وعاد في الشوط الثاني أفضل وحاول الهجوم على مرمى الشناوي، بيتما تصدى القائم لكرة قوية، ثم سجل ثابيلو مورينا المباراة الوحيد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء".

"فوز تاريخي"

وتناولت الصحيفة ذاتها أهمية الفوز لصنداونز خاصة وأنها تأتي ضد الفريق الجنوب أفريقي السابق بيتسو موسيماني.

ونقلت الصحيفة تصريحات للمدرب المساعد مانكوبا منجقيثي الذي أبدى سعادته بالفوز التاريخي للفريق خارح أرضه على العملاق المصري.

وقال منجقيثي: "كان الفوز في القاهرة خطتنا دائمًا، وفي الواقع أعتقد أن الأداء العام الماضي كان أقوى من الموسم الحالي".

Times live

"صنداونز يصعق الأهلي"

وقالت الصحيفة: "فاجأ صنداونز الأهلي بالهزيمة 1-0 خلال مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت".

وأضافت: "بهذه النقاط الثلاث التاريخية التي حصل عليها صنداونز بشق الأنفس، احتفظ البرازيليون بمركزهم في صدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات".

Citizen

"سحر مورينا يفاجئ الأهلي"

وقالت الصحيفة: "صدم صنداونز العملاق المصري الأهلي ومدربهم السابق بيتسو موسيماني بالفوز 1-0 على استاد القاهرة".

وتابعت: "كان هذا أول فوز لصنداونز على الشياطين الحمر في الـ5 محاولات الأخيرة وكان أيضًا أول فوز على الإطلاق خارج أرضه ضد الأهلي".

The south African

"التفوق على الأهلي بمعجزة"

ونشرت الصحيفة إحصائية بشأن المباراة التي جمعت الفريقين، وتضمنت التسديدات على المرمى التي صبت في مصلحة الأهلي بنتيجة 6-3، كما جاءت نسبة الاستحواذ لصالح الفريق الأحمر أيضًا بنسبة 64%.

أما التمريرات خلال المباراة، فمرر لاعبو الأهلي 616 تمريرة مقابل 366 للاعبي صنداونز، بينما جاءت دقة التمريرات قريبة بنسبة 82% لصالح الأهلي و70% لصالح صنداونز.

"الفضل لبيتسو"

ونقلت الصحيفة ذاتها تصريحات لمدرب صنداونز مانكوبا الذي اعترف بفضل بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب أفريقي السابق والحالي للأهلي، كما أكد على أن هدف الفريق كان الفوز في القاهرة.