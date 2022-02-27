خالد الغندور: الزمالك حُرم من الفوز بالسوبر بعد إلغاء كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيحرم من الفوز ببطولة كأس السوبر المصري حال إلغاء المسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.

وقال الغندور في منشور له عبر "فيسبوك": "بعد إلغاء كأس مصر اللي الزمالك كان على بعد خطوة من النهائي، الزمالك يُحرم من بطولة السوبر المصري بعد فوزه بالدوري المصري الموسم الماضي".

ولا يزال وضع النسخة الماضية من كأس مصر معلقًا، في ظل أنباء تشير إلى اقتراب إلغاء المسابقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام أسوان، فيما وصل الأهلي إلى ربع النهائي أمام بيراميدز، وينتظر بتروجيت الفائز من تلك المباراة لمواجهته في المربع الذهبي.

وينطلق دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد خلال الأيام من 11 إلى 14 مارس المقبل، حيث وضعت القرعة الأهلي في مواجهة المصري سلوم، والزمالك في مواجهة الداخلية.