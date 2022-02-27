فاولر يتساءل: هل يستطيع ليفربول منافسة سيتي إذا باع صلاح وماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءل روبي فاولر لاعب ليفربول السابق، عما إذا كانت إدارة الريدز باستطاعتها منافسة مانشستر سيتي خلال المواسم المقبلة في حالة بيع نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني.

وانضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، بينما انتقل السنغالي ماني إلى ملعب آنفيلد في صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقد النجمين بنهاية شهر يونيو 2023.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي اكسبريس"، قال فاولر: "مثل كل مشجعي ليفربول في جميع أنحاء العالم ، أريد فقط أن يمنح النادي عقودًا جديدة لمحمد صلاح وساديو ماني".

وتابع: "السؤال الواضح يجب أن يكون: ماذا سيحدث بعد ذلك في عقودهم؟".

وأضاف: "إذا لم يوقعوا على عقود جديدة، فمن المنطقي أن يتم بيعهم في الصيف.. هل سيكون ليفربول قادرًا على منافسة السيتي الموسم المقبل إذا حدث ذلك؟".

وواصل فاولر حديثه: "لن يحدث إلا إذا تعاقدوا مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، ومثلما حدث مع روميلو لوكاكو في تشيلسي قد تكون صفقات غير مضمونة".

وأتم: "لكن هذا هو مستوى اللاعب الذي سيحتاجون إليه لاستبدال صلاح وماني، إذا كان بإمكانهم اللعب لمدة خمس سنوات أخرى كما يقول كلوب ، فلماذا تحاول استبدالهم ، خاصة أنهم يعرفون نظام كلوب بشكل كامل".

صلاح قدم مستويات مبهرة منذ بداية الموسم، وواصل تحقيق الأرقام القياسية، كما يتربع حاليا على قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

جدير بالذكر أن ليفربول ينافس مانشستر سيتي حاليا على صدارة جدول بريميرليج، حيث يحتل الريدز (26 جولة) الوصافة برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن السيتزنز (27 جولة).