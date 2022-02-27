الارشيف / اخبار الرياضه

مواعيد مباريات الأحد.. المصري وبيراميدز بالكونفدرالية.. ونهائي ليفربول ضد تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وبطولة الكونفدرالية.

في بطولة الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على أوثو دويو الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسيلعب أمام في نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي ، سيواجه فريق أتلتيك بيلباو على ملعب كامب نو في الجولة الـ26.

وفي بطولة ، سيواجه وست هام يونايتد فريق وولفرهامبتون.

طالع جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-2-2022 والقنوات الناقلة

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا