مواعيد مباريات الأحد.. المصري وبيراميدز بالكونفدرالية.. ونهائي ليفربول ضد تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية وبطولة الكونفدرالية.

في بطولة الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على أوثو دويو الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسيلعب ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفي الدوري الإسباني، سيواجه برشلونة فريق أتلتيك بيلباو على ملعب كامب نو في الجولة الـ26.

وفي بطولة الدوري الإنجليزي، سيواجه وست هام يونايتد فريق وولفرهامبتون.

طالع جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-2-2022 والقنوات الناقلة