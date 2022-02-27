الامارات | الاتحاد الدولي للجودو يعلق "الرئاسة الفخرية" لبوتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للجودو يعلق "الرئاسة الفخرية" لبوتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد "تعليق" الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين منصبه كسفير للاتحاد، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا. وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان "نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد".

وبوتين لاعب جودو متمرّس غالبًا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته ويروّج لنمط حياة صحي. وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينات القرن الماضي.

واستمرّت معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من الهجوم الذي شنه فلاديمير بوتين في أوكرانيا في سياق اتّسم بزيادة الضغط الغربي على موسكو من خلال استبعاد البنوك الروسية من منصة سويفت وتوقع تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا. وتسببت الأزمة الأوكرانية الروسية بتداعيات كثيرة على عالم الرياضة الاحترافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news