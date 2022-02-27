شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يخسر من صن داونز بدوري الأبطال

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، سيطر الأهلي على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء في الشوط الأول أو الثاني، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادي لحارس مرمى صن داونز ، وفي الدقيقة 86 ينجح صن داونز في تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ في تمركز خط دفاع الأهلي.

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري الأبطال

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة