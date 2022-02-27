شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصل القاهرة فجر الثلاثاء بعد مواجهة أوتوهو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادى المصرى، برئاسة حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي، إلى القاهرة قادمة من الكونغو الديمقراطية فجر بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد رحلة سفر طويلة تستغرق 11 ساعة، حيث تبدأ بعثة الفريق البورسعيدي رحلة العودة غداً الاثنين وذلك بعد الانتهاء من مواجهة أوتوهو الكونغولي اليوم فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل النادي المصري ، فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضيفاً على أوتوهو الكونغولي، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتي تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة مجموعته.

وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

ويترأس بعثة المصري، حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.