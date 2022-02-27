شكرا لقرائتكم خبر عن 10 هزائم حاصرت الأهلى فى ملعبه بالبطولات الأفريقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خسارة مفاجئة على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف الأهلي بعد خوض مباراتين في مجموعات دوري الأبطال وخسارة 5 نقاط كاملة.
وأصبحت خسارة الاهلى من صن دوانز هى الخسارة العاشرة للمارد الاحمر على أرضه فى البطولات الافريقية كالتالى :
- الرجاء البيضاوى المغربى 1-0 فى 1999
- بيترو اتليتيكو الانجولى 4-2 فى 2001
- جان دارك السنغالى 2-1 فى 2002
- الهلال السودانى 1-0 فى 2004
- النجم الساحلى التونسى 3-1 فى 2007
- اورلاندو بايراتس الجنوب افريقى 3-0 فى 2013
- اهلى بنى غازى الليبى 3-2 فى 2014
- اورلاندو بايراتس الجنوب افريقى 4-3 فى 2015
- اسيك ابيدجان الايفوارى 2-1 فى 2016
- صن داونز الجنوب افريقى 1-0فى 2022
أصبح أمام فريق الأهلى ثلاثة سيناريوهات لضمان صعوده للدور التالى بدوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها موسمين على التوالى ويفتش عن اللقب الثالث ، ويبقى السيناريو الاول هو حصد المارد الاحمر 12 نقطة من مبارياته الاربعة المتبقية بدور المجموعات وبذلك يضمن التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.
فيما سيكون السيناريو الثانى هو الفوز في 3 مباريات "على المريخ في المباراتين وعلى الهلال بالقاهرة"، ليرفع الأهلي وقتها رصيده للنقطة رقم 10 ويتأهل أيضًا إلى ربع النهائي ، بينما يكون السيناريو الثالث عن طريق الفوز في مباراتي المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وقتها سيجمع الأهلي 8 نقاط ويتأهل بشرط خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي.