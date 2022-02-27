شكرا لقرائتكم خبر عن 10 هزائم حاصرت الأهلى فى ملعبه بالبطولات الأفريقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خسارة مفاجئة على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف الأهلي بعد خوض مباراتين في مجموعات دوري الأبطال وخسارة 5 نقاط كاملة.

وأصبحت خسارة الاهلى من صن دوانز هى الخسارة العاشرة للمارد الاحمر على أرضه فى البطولات الافريقية كالتالى :

- الرجاء البيضاوى المغربى 1-0 فى 1999

- بيترو اتليتيكو الانجولى 4-2 فى 2001

- جان دارك السنغالى 2-1 فى 2002

- الهلال السودانى 1-0 فى 2004

- النجم الساحلى التونسى 3-1 فى 2007

- اورلاندو بايراتس الجنوب افريقى 3-0 فى 2013

- اهلى بنى غازى الليبى 3-2 فى 2014

- اورلاندو بايراتس الجنوب افريقى 4-3 فى 2015

- اسيك ابيدجان الايفوارى 2-1 فى 2016

- صن داونز الجنوب افريقى 1-0فى 2022