شكرا لقرائتكم خبر عن كشوف محددة من الأندية لحضور قمة الطائرة 13 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022 ، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

و من المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وتنطلق اليوم، الأحد، منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وتشهد الجولة الأولى المحدد لها الأحد بمواجهات بنى الأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع هليوبوليس وسموحة مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الاثنين بلقاءات بين الأهلى مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الطيران والزمالك مع بتروجت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.