شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الوداد فى الزمالك على المائدة الفنية لـ على ماهر قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات الماضية لنادى الزمالك، سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، وآخرها مباراة الزمالك والوداد التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض، قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق فيوتشر قد فاز في المباراة الماضي على المقاولون العرب بهدف نظيف، ليواصل أبناء على ماهر مشوار تألقهم بعد حصد انتصارين متتاليين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر، بضرورة غلق صفحة الفوز على المقاولون، والتركيز على اللقاء القادم أمام الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية.