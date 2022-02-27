شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصر موسيمانى على استبدال أحمد عبد القادر فى مباريات الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت خسارة الاهلى من صن داونز بهدف دون رد بملعب القاهرة الدولى بمنافسات الجولة الثالثة من مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لتزيد التكنهات حول مدى اقتناع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر بأحمد عبد القادر صانع ألعاب فريقه إذ واصل المدرب مسلسل استبدال اللاعب فى الشوط الثانى من عمر المباريات الأخيرة لفريق الأهلى، فقد استبدل موسيمانى عبد القادر أيضاً فى الدقيقة 61 من عمر مباراة الهلال السودانى التى انتهت بالتعادل السلبى.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى.

وبفضل مستواه المميز فى لقاء الهلال السعودى وتسجيله هدفا رائعا ساهم به فى حصد الأهلى البرونزية العالمية، بدأ عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل مباراتى السنغال.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيمانى حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة

الأهلى بحث كثيراً عن بديل لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى تراجع مستواه بشكل واضح الفترة الماضية، حتى تألق أحمد عبد القادر قبل أن يصر موسيمانى على استبداله فى المباريات وعدم منحة ميزة لعب المباريات الكاملة بشكل يساهم فى زيادة تألقه وإحرازه أهداف مؤثرة للمارد الأحمر.