شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لاعبو الزمالك تأثروا بـ"الشو الإعلامي" ويجب محاسبة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن السبب الرئيسي فى تراجع مستوى الزمالك فى المباريات الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، هو تأثر لاعبى الفريق بالشو الإعلامي.

وأضاف يحيى، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "مفيش لاعب يريد أن يخسر، دائماً كل لاعب يسعى للفوز لإسعاد جماهيره ولأن كرة القدم هى أكل عيشه، والزمالك فى أى مباراة ودية أو رسمية يجب أن يكون فى قمة تركيزه".

وأشار يحيى إلى أن الزمالك كان لديه 6 لاعبين تواجدوا مع المنتخب بأمم أفريقيا، وهناك لاعبين تألقوا بالمنتخب مثل أبو جبل وزيزو وفتوح، وعندما تصل إلى أعلى فورمة لديك فمن الصعب أن تحافظ عليها، لأننا كمصريين عاطفيين جداً، واللاعبون تأثروا بالبرامج والسوشيال ميديا، وتركيز اللاعبين غصب عنهم قل.

وتابع، "تألق اللاعبين مع المنتخب يرجع لأسباب مختلفة أهمها انتظامه فى المعسكر وتركيزه الكامل فى البطولة، ونفس الأمر لاعبو الأهلي يواجهون تراجعاً فى المستوى وخسروا أمام صن داونز، على المستوى الفني، من المفترض أن الجهاز الفنى واللاعبين درسوا الوداد قبل المباراة، والزمالك بدأ بشكل أكثر من رائع بعد هدف زيزو فى أول 10 دقائق، ولكن عدم وجود الثبات الانفعالى والضغط الجماهيرى والأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال هدفين بشكل سريع أدت إلى هذه النتيجة، وللأسف الأخطاء الدفاعية متكررة ومتطابقة في المباريات الأخيرة.

واختتم طارق يحيى قائلا، "المدير الفني مسؤول مع اللاعبين عن الهزيمة، وتدخل مجلس الإدارة فى هذا التوقيت سريع جداً ويحسب للمجلس، ويجب أن تكون هناك وقفة مع كارتيرون وهل هو مستمر أم لا، وأريد من جماهير الزمالك ألا تتعجل في الحكم على اللاعبين لأنهم هم أنفسهم من حصدوا الدوري الموسم الماضي، ويجب ربط مستحقات اللاعبين بالبطولات.