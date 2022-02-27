شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشرح أخطاء مدافعى الاتحاد بالفيديو قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، شدد خلالها على المدافعين بضرورة تلاشى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وتسببت فى فقدان النقاط.

وشدد العميد على المهاجمين بضرورة استغلال أنصاف الفرص في مباراة طلائع الجيش المقبلة، كما عكف اللاعبين على مشاهدة مباريات الطلائع للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق وقام حسام حسن بتقديم موعد تجميع اللاعبين ساعتين لهذا السبب.

وتعتبر مباراه الطلائع فرصه للجهاز الفنى واللاعبين لمصالحه الجماهير التى أعلنت غضبها بعد النتائج السلبيه الأخيرة من تعادل مع "إيسترن كومبانى" والهزيمه من إنبى والتى أدت إلى ايقاف مستحقات اللاعبين وتوقيع عقوبات ماليه ضخمه وصلت إلى 50 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، حقق الاتحاد السكندري ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاثة هزائم وأربعة تعادلات في مسيرته هذا الموسم، ورغم أنه من أقوى خمس فرق هجوميا في المسابقة بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا، إلا أنه يعاني دفاعيا بشكل كبير، حيث استقبل 17 هدفا وهو ثاني أكبر معدل من الأهداف المستقبلة بعد إيسترن كومباني الأضعف دفاعا حتى الآن.

ويعيش النادي السكندري أوقاتا صعبة في ظل الإصابات المتعددة التي تطارد الفريق وعلى رأسها الصليبي التي ضربت عدد من اللاعبين منهم كريم ممدوح وحسام عاشور وكريم الديب، بالإضافة إلى الإصابات الطويلة التي ضربت العديد من اللاعبين، لكن الجميع يثق في قدرة الاتحاد لسابق أمجاده.