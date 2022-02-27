شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأزم موقف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالخسارة على يد الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الزمالك الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رصيد الزمالك فى دوري الأبطال

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.