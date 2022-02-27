شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: الشعبانى ملتزم بتعاقده والفوز على أتوهو يضمن التأهل بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى ورئيس بعثة الفريق البورسعيدي الموجودة فى الكونغو، جماهير الفريق على بقاء المدير الفني للفريق معين الشعباني خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عدداً من العروض للرحيل عن المصرى.

وقال عمار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، معين الشعباني رجل محترف ومحترم ويحترم تعاقداته وحابب يكمل فى المصرى، وتلقيه عروضاً دليل على نجاح إدارة المصرى في اختياره، والإدارة وفرت الاستقرار بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، وأطمئن جماهير المصري أن معين الشعباني مكمل معنا.

وعن مباراة أوتوهو المقرر إقامتها اليوم بكأس الكونفدرالية قال عمار، هدفنا حصد الثلاث نقاط واستعدينا بشكل جيد للقاء لأن الفوز يؤكد تأهلنا بنسبة 80% إلى ربع النهائي، درسنا أوتوهو قبل اللقاء وخاصة أخر مباراتين لهم في دور المجموعات، ومعين الشعباني درس الفريق بشكل جيد.

وأضاف، السفارة المصرية وعلى رأسهم السفير حمدي شعبان، وقبل وصولنا نحظى بدعم كبير وأشكر كل طاقم السفارة المصرية بالكونغو على تسهيلهم لكل الاجراءات وحضورهم للتدريبات.

واختتم قائلا، كل اللاعبين على أتم الجاهزية، ويغيب عنا كريم العراقي لتراكم الانذارات وأحمد الشيخ لخضوعه إلى عملية التأهيل، ودرجة الحرارة مناسبة إلى حد ما وملعب المباراة من النجيل الصناعي.

ويحل النادي المصري ، فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضيفاً على أوتوهو الكونغولي، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، والتي تقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، ويسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة مجموعته.