شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات المنتخبات بمشروع الهدف بداية من يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إقامة معسكرات المنتخبات، وتحديدا الناشئين والشباب، فى مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة بعد تطويره خلال الفترة الأخيرة بشكل نال إعجاب واستحسان الجميع، وأكد مسئولو اتحاد الكره أن مشروع الهدف سيكون مفيداً لجميع المنتخبات وسيوفر الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، أن المنتخب الأول سيتم إقامة معسكراته في مشروع الهدف في شهر يونيو المقبل عقب الانتهاء من معسكر مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.