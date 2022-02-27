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اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات المنتخبات بمشروع الهدف بداية من يونيو

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إقامة معسكرات المنتخبات، وتحديدا الناشئين والشباب، فى مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة بعد تطويره خلال الفترة الأخيرة بشكل نال إعجاب واستحسان الجميع، وأكد مسئولو اتحاد الكره أن مشروع الهدف سيكون مفيداً لجميع المنتخبات وسيوفر الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، أن المنتخب الأول سيتم إقامة معسكراته في مشروع الهدف في شهر يونيو المقبل عقب الانتهاء من معسكر مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويتكون مشروع الهدف من المبنى الإداري لإتحاد الكرة، وقاعة للمؤتمرات وقاعات متعددة الإستخدام ، جراج، مكتبة كرة القدم وتحتوي على كافة الإصدارات العلمية في مجالات التدريب وعلوم ومكتبة الفيديو وأرشيف كرة القدم ، قاعة تحليل الأداء ، مكاتب الإدارات الفنية للمنتخبات الوطنية ومكاتب مدربي المنتخبات، ومباني فندقية وأجنحة لإقامة المنتخبات والحكام والدورات التدريبية مزودة بتجهيزات عالية المستوى ، وقاعات للإستشفاء والطب الرياضي ، قاعات القياسات الفسيولوجية ، قاعة التدريب باستخدام الجيم، قاعات للطعام، قاعة الاجتماع الفني للفرق والمشاهدة وتحليل الأداء ، نادي صحى متكامل ، حمام سباحة ، بالإضافة إلي ملعبين نجيل طبيعي وملعب نجيل صناعي مزودة بأحدث أنظمة الصرف والإضاءة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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