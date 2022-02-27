شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكرات المنتخبات بمشروع الهدف بداية من يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إقامة معسكرات المنتخبات، وتحديدا الناشئين والشباب، فى مشروع الهدف التابع لاتحاد الكرة بعد تطويره خلال الفترة الأخيرة بشكل نال إعجاب واستحسان الجميع، وأكد مسئولو اتحاد الكره أن مشروع الهدف سيكون مفيداً لجميع المنتخبات وسيوفر الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويتكون مشروع الهدف من المبنى الإداري لإتحاد الكرة، وقاعة للمؤتمرات وقاعات متعددة الإستخدام ، جراج، مكتبة كرة القدم وتحتوي على كافة الإصدارات العلمية في مجالات التدريب وعلوم الرياضة ومكتبة الفيديو وأرشيف كرة القدم ، قاعة تحليل الأداء ، مكاتب الإدارات الفنية للمنتخبات الوطنية ومكاتب مدربي المنتخبات، ومباني فندقية وأجنحة لإقامة المنتخبات والحكام والدورات التدريبية مزودة بتجهيزات عالية المستوى ، وقاعات للإستشفاء والطب الرياضي ، قاعات القياسات الفسيولوجية ، قاعة التدريب باستخدام الجيم، قاعات للطعام، قاعة الاجتماع الفني للفرق والمشاهدة وتحليل الأداء ، نادي صحى متكامل ، حمام سباحة ، بالإضافة إلي ملعبين نجيل طبيعي وملعب نجيل صناعي مزودة بأحدث أنظمة الصرف والإضاءة.