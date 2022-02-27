الامارات | الريال يعزز صدارة "الليغا" وأتلتيكو يستعيد المركز الرابع

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يعزز صدارة "الليغا" وأتلتيكو يستعيد المركز الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم للفوز بشق الانفس 1-صفر أمس على مضيفه رايو فايكانو الذي يحرس عرينه لوكا زيدان، نجل نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، فيما استعاد جاره اللدود أتلتيكو المركز الرابع بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر. في المباراة الأولى، سجل بنزيمة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83، رافعاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري إلى 19.

وبفوزه على فايكانو، رفع ريال نقاطه في الصدارة إلى 60، متقدماً بفارق 9 نقاط عن وصيفه إشبيلية الذي يستقبل ريال بيتيس اليوم، ليقترب نادي العاصمة أكثر فأكثر من لقبه الـ 35 في تاريخه، حيث لم يذق الـ "ميرينغي" طعم الخسارة في مبارياته الست الاخيرة في الدوري، محققاً 4 انتصارات مقابل تعادلين.

وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، لم يعانِ القطب الثاني للعاصمة حامل اللقب أتلتيكو كثيراً للفوز على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر، سجلهما البرازيلي رينان لودي في الدقيقتين 36 و60 بفضل تمريرتين من جوفري كوندوغبيا من إفريقيا الوسطى.

واستعاد أتلتيكو المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 45 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي يستقبل أتلتيك بلباو اليوم، وأمامه فرصة لاستعادته في حال فوزه. وتشتعل المنافسة على المركز الرابع بين برشلونة وأتلتيكو، لكن مع أفضلية مباراة مؤجلة للنادي الكاتالوني.

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