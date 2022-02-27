الامارات | الروسي أبراموفيتش يعلن رحيله عن رئاسة نادي تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي أبراموفيتش يعلن رحيله عن رئاسة نادي تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشلسي الإنجليزي، أمس أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره أبطال أوروبا. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني عن لسان أبراموفيتش "خلال قرابة 20 عامًا من ملكية نادي تشلسي، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب دور إيجابي في مجتمعاتنا".

وتابع "لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشلسي". وختم "أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة. ومن المتوقع أن يكون الملياردير الذي تسلّم ملكية تشلسي في العام 2003، قد اتخذ هذا القرار من أجل حماية تشلسي في ظل العقوبات المحتملة على نافذين روسيين مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

وتم وصفه الأربعاء الماضي، من قبل النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران، بأنه واحد من أهم 35 "شخصية داعمة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين ينبغي معاقبتهم. وتبلغ ثروة الملياردير الروسي 14 مليار دولار تقريبًا وفقًا لمجلة فوربس، وقد احتل المرتبة 142 في قائمة المجلة لعام 2021 لأغنى رجال العالم.

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