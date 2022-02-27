شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على تعديل لائحة فريق الكرة لمواجهة تراجع النتائج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاسماعيلى بالتشاور مع حمد إبراهيم المدير الفني للفريق على إجراء تعديل على لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين على عودة الانتصارات لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بصورة ملحوظة منذ بداية الموسم.

ويحتل الإسماعيلي، المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات و7 هزائم بعد مرور عشرة جولات من المسابقة وسجل 3 أهداف فقط وتلقت شباكه 14 هدف، وحذر حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، لاعبيه من الاستهتار بقرارات عودة الانضباط لفريق الكرة، مشدداً على توقيع عقوبات مغلظة على أى لاعب يثبت عدم تنفيذه لهذه القرارات، وأصدر حمد إبراهيم عدة قرارات على لاعبيه من أجل فرض الانضباط والالتزام على لاعبيه سعيًا وراء تحسين وضع الفريق الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

وقرر المدير الفني للدراويش اعتبار الفريق فى معسكر مفتوح بالإضافة إلى منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه ،