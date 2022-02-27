الامارات | مرتضى منصور يقيل مدير عام نادي الزمالك بعد اعتدائه على جامع كرات خلال لقاء الوداد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقيل مدير عام نادي الزمالك بعد اعتدائه على جامع كرات خلال لقاء الوداد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدقيقة 84 من المباراة المثيرة التي جمعت أمس بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الزمالك المصري على استاد محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء المغربية، واقعة غريبة تورط فيها المدير العام لنادي الزمالك مدحت عبدالهادي، بعد تعديه على طفل مغربي من جامعي الكرات، ما تسبب في إقالته مباشرة بعد نهاية المباراة بقرار من رئيس النادي المصري، مرتضى منصور على حسابه في "تويتر".

وكانت اللقطة التي أثارت استنكارا واسعا من المشجعين في الملعب، إلى جانب لاعبي نادي الوداد وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بجانب عدد من لاعبي الزمالك أيضا، حين غضب مدحت عبدالهادي من تأخر جامع الكرات في إعادة الكرة لاعبي الزمالك والذين كانوا وقتها راغبون بشدة في تسجيل هدف التعادل كون النتيجة كانت 2-1 للوداد، فقام بدفعه ليسقط جامع الكرات أرضا وظهر عليه التأثر، فقام اللاعبون من الفريقين بمواساته، وبينهم لاعبي الزمالك، على غرار النجم شيكابالا.

وتسببت تلك اللقطة في تشتيت تركيز لاعبي الزمالك، ومشاحنات بينهم وبين لاعبي الوداد، قبل أن يتم التفريق بينهم، فحصل بعضهم على إنذارات، بينما تلقى مدحت عبدالهادي بطاقة حمراء، ومباشرة بعد تلك اللقطة جاء الهدف الثالث للوداد، لتنتهي المباراة بخسارة الزمالك في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويتأزم أكثر موقف الفريق الأبيض الذي يملك نقطتين في المركز الثالث، بينما الوداد ثانيا خلف المتصدر الانغولي بيترو، ويتذيل المجموعة الثانية ساغراد الانغولي.

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