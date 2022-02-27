شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يواصل اجتماعاته مع كباتن الإسماعيلى للخروج من النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي جلساته مع عدد من اللاعبين خاصة كباتن الفريق لمطالبتهم بضرورة بذل قصاري جهدهم في الفترة المقبلة لخروج الإسماعيلي من الوضع الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته.

وكان حمد إبراهيم قد عقد اجتماعًا مع رباعي الفريق باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي علي هامش مران الفريق ، وبدأ الإسماعيلي تحضيراته لملاقاة مصر المقاصة يوم 1 مارس المقبل علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.