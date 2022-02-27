شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يواصل اجتماعاته مع كباتن الإسماعيلى للخروج من النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر
وكان حمد إبراهيم قد عقد اجتماعًا مع رباعي الفريق باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي علي هامش مران الفريق ، وبدأ الإسماعيلي تحضيراته لملاقاة مصر المقاصة يوم 1 مارس المقبل علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.
فقد فريق الإسماعيلى 27 نقطة في أول 10 جولات بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى ثلاثة نقط فقط احتل بهما المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.
وحصد الإسماعيلى نقاطه الثلاثة من التعادل في 3 مباريات أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة وغزل المحلة في الأسبوع السادس وفيوتشر في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز.