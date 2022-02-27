شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إنهاء إجراءات رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى إنهاء إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا من أجل خوض مباراة صن دوانز المقرر لها يوم 11 أو 12 مارس المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وفتح مسئولو القلعة الحمراء باب الاتصالات مع السفارة المصرية بجنوب أفريقيا من أجل الترتيب لهذه الرحلة التى ستكون على متن طائرة خاصة توفيرًا للوقت والمجهود ومن أجل الحفاظ على سلامة لاعبى ألفريق والجهاز الفنى وحمايتهم من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى رئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة.

ولعب الأهلى مع صن دوانز أمس باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وسيلعب مع فاركو الثلاثاء المقبل بالدورى الممتاز ثم يلعب مع المريخ السودانى بالقاهرة يوم 5 مارس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا والتى تم تأجيلها منذ أسبوعين بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية الأخير بالأمارات.