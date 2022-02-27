شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة النهائية من دورى رجال الطائرة لتحديد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 و التى تقام أول 3 جولات منها على صالو حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بينما تقام الجولتين الرابعة و الخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية ، فيما تقام أخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية .

وتشهد الجولة الأولى المحدد لها اليوم الأحد فى النهائيات مواجهات بني كلا من ، الأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع هليوبوليس و سموحة مع بتروجت .

فيما تقام الجولة الثانية غدا الأثنين ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الإتحاد السكندرى و سموحة مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الطيران و الزمالك مع بتروجت .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.