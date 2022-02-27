شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمار نجم الإسماعيلى يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم الأحد بأحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة ، ومن المقرر أن يفتقد الفريق لخدمات المدافع الشاب المميز لمدة ستة أشهر مقبلة وبذلك ينتهى موسمه مع الفريق.

ويخضع عمار للجراحة اليوم ثم يعقبها خوض برنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبيل العودة للتدريبات بشكل تدريجي ، وكان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وأثبتت الاشعة إصابة محمد عمار بقطع في الرباط الصليبى بجانب الغضروف الخارجي وجزع في الرباط الداخلي.

فى سياق آخر، حذر حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، لاعبيه من الاستهتار بقرارات عودة الانضباط لفريق الكرة، مشدداً على توقيع عقوبات مغلظة على أى لاعب يثبت عدم تنفيذه لهذه القرارات، وأصدر حمد إبراهيم عدة قرارات على لاعبيه من أجل فرض الانضباط والالتزام على لاعبيه سعيًا وراء تحسين وضع الفريق الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

وقرر المدير الفني للدراويش اعتبار الفريق فى معسكر مفتوح بالإضافة إلى منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه