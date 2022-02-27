شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة اليوم بعد مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد البيضاوى التى أقيمت مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى ابطال أفريقيا.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة حالة حماس وحافزية كبيرة من أجل المشاركة في ظل تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين، حيث أغلقوا كل الملفات وتعاهدوا على الفوز، وأكد لهم كارتيرون أن إقامة المباراة بحضور جماهيرى لا يخيفهم لأنهم يتألقون ويبدعون فى حضور الجماهير، مذكرا إياهم بانتصارات 2020 فى السوبر المحلي على الأهلي بأبوظبي والسوبر الأفريقي على حساب الترجي فى قطر بحضور جماهيرى كبير.

وفتح مسؤولو الوداد أبواب استاد محمد الخامس أمام الجماهير المغربية التى احتشدت وملأت المدرجات قبل موعد المباراة بساعات.

من جهته أجرى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية مع نجوم الفريق الكبار وطالبهم بتحمل مسئوليتهم تجاه جماهيرهم وبذل كل الجهد لتحقيق طموحاتهم وتصحيح الأوضاع والعودة لسابق عهدهم فريق الأفضل فى مصر وأفريقيا على قلب رجل واحد، مؤكدا أن إدارة النادى توفر لهم كافة الإمكانيات وتدعمهم وتساندهم بشكل قوى لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، موضحل أنه لن يكون هناك مجال للحديث عن مكافآت لأنهم يدافعون عن قميص ناديهم وسعيا عن اسعاد جماهيرهم ، مع تحقيقهم الانتصارات لا يبخل احد عليهم باي مكافآت او مستحقات .