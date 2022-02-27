شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف صن داونز ويبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس ، السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الجهاز يُركّز في مباراة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ11 لبطولة الدوري ، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الأنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويخوض الأهلي اليوم مراناً خفيفاً ويتحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني مع لاعبي الفريق عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وضرورة إغلاق ملف صن داونز والتركيز في الملف المحلي من أجل المُضي قُدماً نحو استعادة درع الدوري.

ويتسلّح موسيماني في مبارياته المقبلة بعودة أكثر من لاعب مُصاب للفريق وهو ما ظهر في مباراة صن داونز الأخيرة التي ضم لها المدير الفني ، 22 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر