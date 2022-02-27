شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري وأوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري تحدياًجديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره أوتوهو الكونغولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي تقام على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، حيث يسعى الفريق البورسعيدي إلى مواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة مجموعته.

موعد مباراة المصري وأوتوهو

تقام مباراة المصري وأوتوهو في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما، كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.



ترتيب مجموعة المصرى قبل مواجهة أوتوهوويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة. التشكيل المتوقع للمصري ترتيب مجموعة المصرى قبل مواجهة أوتوهوويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة. التشكيل المتوقع للمصري ومن المتوقع أن يبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار، خط الوسط: إلياس الجلاصي، عمرو موسى، فريد شوقي، خط الهجوم: أحمد حمودي، محمد جريندو، عمرو مرعي. المصري يلعب بالزي الأبيض

المصري يلعب بالزي الأبيض يرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق أوتوهو الطاقم الأزرق الكامل، وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي، وذلك خلال اللقاء المرتقب.

حكم بوركينابي لمباراة المصري وأوتوهووأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.