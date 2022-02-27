شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للإسكواش بـ 4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتي تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث أقيمت منافسات هذا الدور على مدار يومين.

وكان 16 لاعباً ولاعبة من مصر قد حسموا تأهلهم إلى دور الـ 16 بواقع 9 لاعبين بمنافسات الرجال و7 لاعبات بمنافسات السيدات.

وتأهل على فرج، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم، نور الشربيني، هانيا الحمامي، سلمى هاني وروان العربي، إلى الدور ربع النهائي عقب فوزهم فى منافسات اليوم الأول من دور ال 16، بينما ودع محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، البطولة من دور الـ 16 عقب هزيمته.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ فارس الدسوقي ومازن هشام

ـ كريم عبد الجواد والويلزي جويل مكين

ـ طارق مؤمن وعمر مسعد

ـ نوران جوهر والهندية جوشنا تشينابا