مرتضى يواصل الهجوم على كارتيرون: لم يتق الله في التشكيل.. وهناك شخص ما يحرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيرًا إلى أن تسببت في خسارة الفريق أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا.

ووخسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي في الدار البيضاء، بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الشمس :" كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغيرات في مباراة الوداد المغربي، وفي الشوط الثاني الوداد لم يأتي إلا في آخر 5 دقائق من المباراة".

وأضاف متسائلا:" هل مذكور في القرآن ألا تقوم بالتغييرات إلا في الدقيقة 60؟".

وتابع: "كارتيرون أول سؤال سأوجه له في التحقيق انت عاوز تكمل معانا؟ هناك أخطاء تكررت منه خلال الفترة الماضية بشكل متعمد سواء في التشكيل أو إشراك بعض اللاعبين في بعض المراكز".

وأكمل: كارتيرون لا يريد أن يتقي الله وهناك شخص ما يحرضه على فعل ذلك ضد الزمالك، وأنا أرى أن هناك لاعبين لا تستحق ارتداء قميص الزمالك وانت متمسك برأيك".

واستطرد: "كارتيرون يقوم بكل هذا متعمد، هناك بعض اللاعبين بذلوا كل ما لديهم وأخرون لم يظهروا بالشكل المنتظر منهم في المباراة والحساب سيكون بعد عودتهم".

وأوضح، أن قوة أي فريق تأتي من دكة البدلاء فأين هي الدكة القوية للزمالك؟، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة تسببت في رحيل الكثير من اللاعبين.

وواصل: "لن أضيع فريقي بسبب شرط جزائي، لو وصل الأمر إلى أن ادفع الشرط الجزائي حتى انقذ الفريق سأفعل ذلك".

وأتم تصريحاته: "من قام بعودة كارتيرون إلى الزمالك هو من يقف خلفه الآن، كارتيرون كذب علينا في وقت سابق ولماذا تركت أموال التعاون وعدت لنا مرة آخرى؟ ".