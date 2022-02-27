شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه إلى الإسكندرية لملاقاة الاتحاد.. واستبعاد الجوينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الاثنين باستاد الإسكندرية فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة، ويستبعد طارق العشرى من قائمة المباراة المسافرة اللاعب التونسى محمد على الجوينى مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد في مواجهة فاركو الاخيرة بالدوري.

وحقق الطلائع فوزاً بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز على حساب فاركو ليحقق انتصاره الثانى هذا الموسم ويرفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

فى سياق آخر، أبدى مسئولو طلائع الجيش موافقة مبدئية على رحيل مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر في نهاية الموسم الجارى، لاسيما أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وحدد مسئولو الطلائع بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على بيع مهند لاشين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها إنهاء الفريق لمباريات الدوري هذا الموسم في مركز مناسب وتوديع نغمة الهبوط التي تلاحقهم بشدة منذ بداية الموسم ، بجانب تلقى مهند لاشين لعرض مالى مميز لاسيما أن اللاعب تلقى عرضاً من فيوتشر وبيراميدز في الميركاتو الشتوى الأخير بجانب ترشيحات من وكلاء اللاعبين ربطت بين اللاعب وبين النادى الأهلى الذى يسعى لتأمين خط وسطه حال الموافقة على رحيل المالى أليو ديانج للاحتراف الاوربى.

وحصل مهند لاشين على فرصة المشاركة مع منتخب مصر في عهد البرتغالى كارلوس كيروش وشارك مع الفراعنة في كأس العرب بجانب كأس الأمم الافريقية التي أقيمت بالكاميرون ووصل فيها المنتخب للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح السنغال بركلات الترجيح.

وقاد مهند لاشين فريقه طلائع الجيش للتتويج بالسوبر المحلى بداية هذا الموسم على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى في تشكيلة الطلائع حيث شارك فى 8 مباريات هذا الموسم.