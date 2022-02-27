شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للشيش يختتم اليوم بمنافسات الفرق باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى تقام على أرض مصر باستاد القاهرة، وذلك بمنافسات الفرق بمشاركة المنتخب المصرى، بعد خروج جميع اللاعبين مبكرا من منافسات الفردى على مدار سومى أمس السبت وأول أمس الجمعة.

ويسعى منتخب سلاح الشيش إلى حصد ميدالية بمنافسات الفرق لتصحيح الأوضاع فى ظل عدم الحصول على أى ميدالية فى منافسات الفردى .

وودع ثنائى منتخب مصر لسلاح الشيش علاء أبو القاسم وزميله محمد حمزة منافسات فردى كأس العالم من دور الـ 64 أمس ، حيث خسر أبو القاسم من بطل اليابان 15 / 7 وحمزة من بطل إيطاليا 15 / 10.

فيما شهدت نتائج الجمعة ، حصول محمد حسن على المركز الـ 68 بعد خسارته في دور الـ 64 الغير الرئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.

كما حصل محمد عصام على المركز الـ 116 مكرر بعد خسارته في دور الـ 128 الغير رئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.

وجاء عبد الرحمن حافور في المركز الـ 163، ومازن الميقاتي في المركز الـ 164, وصالح محمد صالح في المركز الـ 165, وتامر زين العابدين في المركز الـ 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.

وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم "علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين الذي يخوض المنافسات على نفقته".

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: "أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري"، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.