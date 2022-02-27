قرارات عاجلة من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك المذلة أمام الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قراراً عاجلاً باستبعاد مدحت عبد الهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد، من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة القاسية أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذكرت وسائل إعلامية أن مرتضى منصور أصدر قرار استبعاد عبدالهادي ونجل عزمي مجاهد بسبب سوء السلوك من الثنائي خلال أحداث المباراة.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن مرتضى منصور قرر ايضاً إحالة المدير الفني للفريق ، الفرنسي باتريس كارتيرون، للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

كما أصدر رئيس نادي الزمالك قراراً بإيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة قاسية أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.