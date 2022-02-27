شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري وأوتوهو الكونغولي فى دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري ضيفاً على نظيره أوتوهو الكونغولي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي تقام على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، حيث يسعى الفريق البورسعيدي إلى مواصلة عروضه الأفريقية القوية والانفراد بصدارة مجموعته.

موعد مباراة المصري وأوتوهو

تقام مباراة المصري وأوتوهو في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، ويفتقد الفريق البورسعيدي في هذا اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما، كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.

حكم بوركينابي لمباراة المصري وأوتوهو

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

ويترأس بعثة المصري، حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ترتيب مجموعة المصرى قبل مواجهة أوتوهو

ويحتل النادي المصري صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي بالإسكندرية بهدفين دون رد، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بثلاث نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أوتوهو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع للمصري

ومن المتوقع أن يبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، أسامة الجزار، خط الوسط: إلياس الجلاصي، عمرو موسى، فريد شوقي، خط الهجوم: أحمد حمودي، محمد جريندو، عمرو مرعي.