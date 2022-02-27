مواعيد مباريات اليوم الأحد فى الدوري المصري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مواجهة واحدة وفيها يدخل فريق سموحة اختبارا كرويا صعبا باستاد الإسكندرية أمام غزل المحلة، فى مباراة واعدة ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.

ويسعى سموحة، تحت قيادة مدربه أحمد سامي، لمواصلة النتائج المميزة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري، حيث انتصر على فرق الإسماعيلي وطلائع الجيش والبنك الأهلي والزمالك على التوالي، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب في أخر لقاء للفريق بالمسابقة.

فيما يعول زعيم الفلاحين على الصحوة التي يعيشها مع مدربه عبد الحميد بسيوني حيث خسر مرة وحيدة في أخر مباريات مقابل أربعة تعادلات، وكانت الهزيمة أمام الزمالك في تعادل أمام كلا من الإسماعيلي والبنك الأهلي وسيراميكا والمقاولون العرب.

يدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الرابع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 5 انتصارات وأربعة تعادلا وهزيمة واحدة في المباريات العشر التي خاضها، ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

في المقابل يدخل فريق غزل المحلة اللقاء في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلهم والتعادل في ثمانية لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

وشدد أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري، في محاضراته مع لاعبيه على أهمية الفوز للحفاظ على مركزهم بالمربع الذهبي خاصة ان الانتصار سيضع الموج الأزرق في المركز الثاني مناصفة مع الأهلي، فيما أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لزعيم الفلاحين، للاعبي الغزل عن أن الانتصار هو الحل الأمثل لمصالحة الجماهير التي أبدت رضاها عن عدم تقبل هزائم في أخر مباريات الفريق لكنها منزعجة من اهدار النقاط بنتائج التعادلات المستمرة.