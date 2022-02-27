شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي ينتقد أداء الزمالك أمام الوداد:"مش عارفين يخرجوا بالكورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فوزي البنزرتي مدرب الوداد السابق، على فوز الفريق المغربي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا.

وقال البنزرتي في تصريحات تلفزيونية،"الزمالك فريق كبير وتراجعه غريب وعجيب بعد الهدف المبكر الذي سجله، ولا يوجد تفكير على المستوى الهجومي في أداء الزمالك، الفريق لا يعلم كيفية الخروج بالكرة بالشكل الأمثل"، مضيفا: أداء الزمالك ساهم في حصول الوداد على ثقة بأنفسهم، ولاعبو الوداد متميزون في الخروج بالكرة.

وتابع، "الهدف الثاني للوداد يثبت أن الزمالك لا يوجد تعليمات له بالضغط على المنافس والضغط له قواعده وأساليبه، ولم يكن الزمالك في أفضل أحواله بالنسبة للضغط على المنافس أمام الوداد" .

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.