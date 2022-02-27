شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يعلنها: أرحب بتدريب الزمالك وأعرف الكرة المصرية جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال تلقى عرضا رسميا لتدريبه، مشددا على أنه فوجئ بهزيمة الأهلي أمام صن داونز.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية، "الزمالك أصبح في موقف صعب بعد الخسارة من الوداد، لم أستطع متابعة المباريات بشكل مباشر ولكني شاهدت ملخص مباراتي الأهلي والزمالك عقب انتهائهما".

أضاف، "فوجئت بخسارة الأهلي من صن داونز على ملعبه، فمن الطبيعي فوز الأهلي على ملعبه في دوري أبطال أفريقيا".

وتطرق جاريدو للحديث عن إمكانية تدريب الزمالك حال تلقى عرضا رسميا من النادي، قائلا: "لما لا، أرحب بتدريب الزمالك بالطبع حال تلقيت عرضا من النادي، أنا مدرب محترف ومدرب عارف الكرة المصرية من خلال تدريبي للأهلي من قبل وكنت سعيدا بالحياة في مصر والقاهرة، ولو تقدم لي الزمالك بعرض جيد سأقبله".

تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.