تأهل المنتخب الوطنى لناشئات كرة القدم تحت17 عام للدور المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

القاهرة - سامية سيد - تأهل رسميًا المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام إلي الدور المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم ؛ وذلك بعد إنسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين .

و كان مقرر لهما مباراة الذهاب في 4 مارس المقبل، على ملعب ستاد بتروسبورت، بينما كان من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب المنافس.