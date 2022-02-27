شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل المنتخب الوطنى لناشئات كرة القدم تحت17 عام للدور المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل رسميًا المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام إلي الدور المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم ؛ وذلك بعد إنسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين .
و كان مقرر لهما مباراة الذهاب في 4 مارس المقبل، على ملعب ستاد بتروسبورت، بينما كان من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب المنافس.
وكان قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، تكليف دينا الرفاعي بملف الإشراف على الكرة النسائية كما كان قرر المجلس تكليف محمد حلمي مشهور برئاسة بعثة منتخب الكرة النسائية في غينيا.