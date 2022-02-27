شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوداد: هدفنا التتويج بلقب أفريقيا ولقطة شيكابالا مع حامل الكرات رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيرا إلى أن النادي يسير بخطوات جيدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، "الجماهير ساعدتنا بشكل كبير في تخطي عقبة الزمالك، وأرفض التعليق على استبعاد مدحت عبد الهادي وقرارات مجلس إدارة الابيض"، مضيفا: هدفنا حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، والجماهير تعطي طاقة مضاعفة للاعبين، مؤكدا أن الروح الرياضية دائما ما تسيطر على الجميع خارج الملعب، مشيرا إلى أن عصبية الملعب طبيعية بسبب رغبة الفريقين في الفوز.

وتابع الناصيري،"لقطة شيكابالا مع حامل الكرات رائعة، وتعبر عن العلاقة بين فريقي الزمالك والوداد ,نرحب بالطبع بعودة محمد أوناجم في بداية الموسم المقبل، ولكنه مرتبط بعقد حاليا مع الزمالك، وننتظر لنهاية الموسم".

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، احرز اهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.