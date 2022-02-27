شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: هدف بيرسى تاو من تسلل وإذا تواجدت تقنية الفيديو لتغيرت النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، أن هدف بيرسى تاو لاعب الأهلى في شباك صن داونز كان من تسلل واضح في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد الشناوى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هدف بيرسى تاو من تسلل واضح والقرار كان سليما من حكم الراية".

وأضاف أحمد الشناوى: "تقنية الفيديو كانت هتغير من نتيجة اللقاء بعد تصدى حارس صن داونز الكرة بيده خارج المنطقة والنتيجة كانت 0 /0، وعدم وجود تقنية الفيديو في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يؤثر على البطولة".

وخطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، فوزا قاتلا بهدف دون رد أمام النادي الأهلي فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

وسجل هدف صن داونز اللاعب موريلا في الدقيقة 86 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق الاهلى، وبذلك يرتفع رصيد صن داونز الي 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتجمد رصد الأهلي عند نقطة واحدة.

بهذه النتيجة توثق الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.