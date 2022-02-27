شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد: عشق مصر في قلوبنا وتقبلنا الاعتذار عن واقعة مدحت عبد الهادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طلال أمين صندوق والمتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، تقبل ناديه اعتذار نادي الزمالك عن واقعة تعدي مدحت عبد الهادي على حامل الكرات في مباراة الزمالك والوداد، والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال طلال في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة"، فريق الزمالك محترم ومن واجبنا أن نكرمه ونكون في المستوى لاستضافته، ونحن أكبر من أن نقع في واقعة غير جيدة، ونحب المصريين وعشق مصر في قلوبنا وليس شعارات، ونتقبل اعتذار الزمالك بشأن واقعة مدحت عبد الهادي مع حامل الكرات.

وأضاف، خضنا مباراة أمام فريق كبير، وأشكر الحكومة المغربية على قرارها بتواجد الجماهير في مباراة الوداد والزمالك، كانت هناك تقارير من اللجنة التابعة لوزارة الصحة المغربية رفعتها للحكومة ولذلك لم يكن هناك داعي لتأجيل عودة الجماهير.

وقرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، استبعاد مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويأتي قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة امام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، احرز اهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل ان يضيف امين فرحان هالدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.