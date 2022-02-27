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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الهزيمة أمام صن داونز

تلقى الأهلى خسارة قاسية على أرضه أمام صن داونز، ليطوى صفحة المسابقة القارية ويعود لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلاقى مع نظيره نادي فاركو في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الهزيمة أمام صن داونزوتقام مباراة الاهلى وفاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز. موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الهزيمة أمام صن داونز

وسقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

بهذه النتيجة توثق الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.