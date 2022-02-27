شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسقط لأول مرة تاريخيا أمام صن داونز في القاهرة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

بهذه النتيجة توقف الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى التي يخسرها الأهلى أمام صن دوانز في القاهرة من 6 مباريات خاضها سابقا، حيث لم يستطع فريق صن داونز إحراز أى هدف أو تحقيق فوز على الأهلى فى الأراضى المصرية إلا في مباراة اليوم، حيث خسر الخمس مواجهات السابقة.

أول مباراة جمعتهما فى مصر كانت نهائى دورى أبطال أفريقيا فى 21 ديسمبر 2001 وانتهت بفوز الاهلى بثلاثية نظيفة جاءت كلها عن طريق خالد بيبو، ثم الفوز بهدفين نظيفين فى 20 أبريل 2007، والثالثة فى 13 أبريل 2019 وفاز الأهلى بهدف نظيف، والرابعة كانت فى 29 فبراير 2020 والفوز بهدفين على معلول، وأخيرًا كانت الموسم الماضى فى 15 مايو 2021 وفوز الاهلى بهدفين نظيفين من توقيع طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

لعب الأهلى مع صن داونز عشر مباريات جميعها فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بدأت فى نهائى دورى الأبطال 2001 والتى فاز فيها الأهلى بالبطولة، وآخرها دور الثمانية فى البطولة الماضية 2021، والتى فاز الأهلى بلقبها.

فاز الأهلى على صن داونز فى خمس مباريات وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، وفاز صن داونز فى مباراة وحيدة، وأحرز الأهلى 15 هدفا وأحرز صن داونز عشرة أهداف.