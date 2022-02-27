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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري بعد الهزيمة من الوداد في دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره فيوتشر في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، الموافق 2 من شهر مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف المباراة كل من احمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف امين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل ان يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.